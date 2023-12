Nel 2022 in Valle d'Aosta 50 giornate sopra i 32 gradi

Nel 2022 in Valle d'Aosta si sono registrate 50 giornate con temperature sopra i 32 gradi. Il dato è stato fornito da Sara Ratto, dirigente del Centro funzionale e pianificazione della Regione Valle d'Aosta, durante il convegno ''La montagna di ghiaccio'' che si è tenuto al Forte di Bard nell'ambito delle iniziative per la Giornata internazionale della montagna.

Ratto evidenzia: ''L'inverno 2023 è iniziato meglio rispetto a quello dello scorso anno, soprattutto per quanto riguarda le precipitazioni nevose nel settore occidentale. Ma, quello che sta accadendo è anomalo, infatti, si stanno verificando giornate dove la quota neve è bassa e l'indomani invece piove anche in quota. Come oggi, dove la quota neve è salita sopra i 2.000 metri, per cui la neve si sta già sciogliendo''.

Obiettivo del convegno, che ha visto numerosi relatori, era quello di fare un bilancio dei dati e dei monitoraggi svolti durante l'anno dai componenti della cabina di regia sui ghiacciai valdostani e non solo, che vede come capo fila Fondazione Montagna Sicura. Dal convegno è emerso come i crolli di ghiaccio in Italia, rappresentano circa il sette per cento degli eventi monitorati.

Dal 1930 al 2022 i crolli documentati sono stati 68 di cui 46 solo in Valle d'Aosta e hanno interessato complessivamente 29 ghiacciai.

