Le nuove tessere dei bus disponibili nei comuni dall'11 dicembre

Da lunedì 11 dicembre i possessori delle tessere per il Trasporto pubblico locale, dedicate agli over 65 e con invalidità o disabilità, potranno recarsi presso gli uffici del comune di residenza per ritirare la nuova tessera #vdatransports del nuovo sistema di bigliettazione elettronica.

Lo comunica l'assessorato dei Trasporti e della mobilità sostenibile.

"Grazie alla collaborazione del Celva - dichiara l'assessore Luigi Bertschy - e di tutti i sindaci che ringrazio, le persone in possesso della precedente tessera potranno ritirare quella nuova direttamente nel proprio comune così da favorire una capillare distribuzione ed evitare spostamenti sul territorio.

Una buona pratica da perseguire anche in futuro." "Ringraziamo l'amministrazione regionale per l'attenzione riservata alle fasce più fragili della popolazione - sottolinea il presidente del Celva, Alex Micheletto - ed evidenziamo con orgoglio la collaborazione dei comuni, che si sono resi disponibili nel favorire l'attività di distribuzione delle tessere, a supporto e a servizio della comunità locale".

Le società del trasporto pubblico locale su gomma invitano l'utenza che normalmente usufruisce dell'abbonamento di procedere con la registrazione sul sito https://vda-abbonati.sitvallee.it/ Tutte le informazioni relative all'attivazione delle procedure e alle nuove funzionalità del servizio di bigliettazione verranno comunicate attraverso il sito istituzionale www.vdatransports.it



Riproduzione riservata © Copyright ANSA