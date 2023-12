Ampliamento Parini, Renaissance 'il Comune di Aosta conta nulla'

"Pare proprio che la maggioranza comunale di Aosta, nonostante il forte impatto che tutte queste decisioni riverseranno sulla città, non partecipi significativamente ai tavoli dove vengono prese decisioni importanti sul suo territorio e lasci decidere tutto a Palazzo regionale, senza opporsi, senza fiatare, senza esprimersi e questo la dice lunga sulla propria autonomia politica". Così la Renaissance Valdôtaine in merito alla riunione monotematica del Consiglio comunale di Aosta sul progetto di ampliamento dell'ospedale Parini che si è svolta lunedì scorso.

"L'assenza di una rappresentanza regionale è stata significativa - prosegue - perché molto probabilmente hanno ritenuto questo incontro irrilevante, la voce della città è irrilevante e alla fine il confronto si è concluso scontentando tutta l'opposizione perché abbiamo capito che con questa maggioranza comunale, il Comune di Aosta non conta nulla".

Secondo la Reinassance ci sarà un "cambiamento per l'intera città con enormi ricadute, visto che molte vie verranno limitate al traffico, molti alberi verranno abbattuti, che in quest'area aumenterà notevolmente l'afflusso di automobili perché verranno convogliati tutti gli utenti della Psichiatria ex Maternità e di tutta l'area del Beauregard di Pediatria/Neonatologia, Ginecologia, Ostetricia, il Centro di sterilità e la Neuropsichiatria infantile e, a questo proposito, cosa molto grave, non esiste ancora da parte del Comune, uno studio di fattibilità. Ma cosa altrettanto importante, siamo consapevoli di quanto l'atterraggio di un elicottero in un'area urbana, oltre all'inquinamento acustico, possa avere preoccupanti risvolti ambientali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA