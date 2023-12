Piano sviluppo e coesione, 'notevoli progressi raggiunti'

"I notevoli progressi raggiunti in termini di obiettivi finanziari e di realizzazione hanno permesso di evitare il potenziale definanziamento delle risorse ordinarie, pari a circa 58,3 milioni di euro": è quanto ha evidenziato il Comitato di sorveglianza del Piano sviluppo e coesione (Psc) del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) della Regione Valle d'Aosta.

Alla riunione di ieri del comitato, presieduta dall'assessore degli Affari europei, Luciano Caveri, hanno preso parte, collegati a distanza, i rappresentanti del Dipartimento per le Politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, delle amministrazioni centrali, della Regione Valle d'Aosta e del Partenariato istituzionale, economico, sociale e ambientale.

In apertura di lavori, Caveri ha evidenziato "il ruolo strategico crescente" del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

"Siamo in attesa di chiudere l'accordo Fsc 2021-2027 con il governo - ha spiegato - tuttavia, rimane ancora in sospeso qualche aspetto su cui ho posto l'attenzione anche in sede di Comitato delle Regioni. Rimaniamo comunque speranzosi di poter firmare l'accordo già nelle prossime settimane alla presenza della presidente Meloni".

In conclusione, Caveri, con riferimento all'assegnazione delle risorse Fsc 2021-2027, ha ribadito "l'importanza di giungere alla stipula di un accordo rispettoso dell'autonomia valdostana e della specialità statutaria".



