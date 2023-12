Forza Italia, Davy Gerard guiderà il coordinamento territoriale

Il congresso regionale di Forza Italia ha eletto all'unanimità i componenti del coordinamento del territorio - guidato da Davy Gerard, consigliere comunale a Cogne - e il coordinamento cittadino di Aosta, il cui referente è l'ex assessore comunale Luca Girasole.

Gerard ha annunciato l'intenzione di creare sezioni del partito nei principali comuni della regione. "Noi - ha detto Emily Rini, coordinatrice regionale - sogniamo una sezione in ogni comune della Valle d'Aosta. Questa è la nostra sfida e quando ci mettiamo una cosa in testa non la molliamo".

Girasole ha rilanciato le battaglie del gruppo in Consiglio comunale ad Aosta, a partire dalle critiche alle novità introdotte dalla giunta Nuti in materia di viabilità sino a quelle alle mense scolastiche.

Il coordinamento del territorio è composto anche da Sergio Russo, Massimiliano Tuccari, Margaretha Milliery, Domenico Mamertino, Massimo Chatrian, Marco Busanelli, Aldo Domanico, Mario Boschetti, Salvatore Cavallaro, Roberta Bencardino (membri eletti) e da Pierluigi Marquis, Dario Ferrero e Amanda Chatrian (membri di diritto).

Il coordinamento cittadino è composto anche da Alessandra Addario, Annunziato Cordiano, Marco Patacchini, Luca Linzalone (membri eletti) e da Mauro Baccega, Paolo Laurencet, Renato Favre, Angela Borinato, Patrick Raso (membri di diritto).

I delegati al congresso nazionale di Forza Italia del 24 e 25 febbraio 2024 sono: Emily Rini, Pierluigi Marquis, Mauro Baccega, Davy Gerard, Luca Girasole, Silvestro Mancuso, Massimo Chatrian.



