Nuovo ambulatorio per i famigliari di pazienti psichiatrici

Dal 4 dicembre sarà aperto il nuovo ambulatorio dedicato ai famigliari dei pazienti psichiatrici. Lo comunica l'Usl, precisando che sarà attivo ogni mercoledì dalle 8.15 alle 14 con colloqui da 45 minuti. L'ambulatorio si trova nella Struttura di Psichiatria in via St-Martin-de-Corléans 248 (ex maternità).

"Forniremo un supporto multiprofessionale a chi si prende cura dei pazienti psichiatrici - spiega Anna Maria Beoni, direttore di Psichiatria - ovvero quelle famiglie e caregiver molto spesso sottoposti a stress e pressioni molto forti, che impattano in modo consistente sulla vita quotidiana. Non si tratta del classico colloquio sull'andamento del ricovero del paziente, ma una presa in carico con supporto psicologico dove le persone verranno aiutate a potenziare le loro risorse psicologiche, a sviluppare nuove strategie per fronteggiare il percorso terapeutico e integrare l'esperienza di malattia dei loro cari nel percorso esistenziale. Tutto questo con le massime tutele di privacy, fiducia e trasparenza". Il coordinamento è in capo a Anselmo Fosson, psicologo e psicoterapeuta.



