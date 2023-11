Cervinia cambia nome, Testolin "decisione risale a gennaio"

"Le procedure per l'attribuzione delle denominazioni ufficiali dei villaggi, delle frazioni e delle località del comuni valdostani sono previste dalla legge regionale 61/1976. Nel caso del comune di Valtournenche il percorso di confronto con le competenti strutture regionali finalizzato all'ufficializzazione dei toponimi comunali è iniziato nel 2011 quando, su impulso dell'allora sindaco, è stata chiesta l'attivazione della procedura di riconoscimento.

E' stata quindi attivata la competente commissione tecnica per la toponomastica locale che ha, nel tempo, svolto attività di ricerca in continuo confronto con l'amministrazione comunale tramite il referente incaricato dal Comune stesso. Il confronto, anche in merito alla definitiva denominazione della località Le Breuil, è stato oggetto di contraddittorio con diverse indicazioni espresse nel tempo dal Comune sino ad arrivare alla decisione definitiva nel gennaio 2023 quando l'allora sindaco ha espresso il proprio consenso sulla denominazione della località Le Breuil senza la dicitura Cervinia. Tale denominazione, assieme a quella di tutti gli altri toponimi del comune, è poi stata adottata dal Consiglio comunale di Valtournenche nell'aprile del 2023". Così il presidente della Regione, Renzo Testolin, ricostruisce la procedura che ha portato al cambio di denominazione per Cervinia, aggiungendo: "A valle della decisione del Comune, assunta nella propria autonomia decisionale in merito all'argomento, la Giunta regionale ha espresso a sua volta il proprio avviso favorevole in merito a quanto proposto dalla commissione toponomastica con il parere favorevole del Consiglio comunale di Valtournenche, per poi arrivare alla definitiva decretazione del Presidente della Regione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA