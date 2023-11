'Ti faccio fare la fine di Giulia', domani l'interrogatorio

E' stato fissato domani alle 10.30 nel carcere di Brissogne l'interrogatorio di garanzia per il diciottenne valdostano arrestato venerdì scorso con l'accusa di stalking nei confronti della ex fidanzata sedicenne, a cui avrebbe rivolto la minaccia: "Ti faccio fare la fine di quella là". Un evidente riferimento all'omicidio di Giulia Cecchettin.

Il giovane potrà decidere se rispondere o meno alle domande del gip e il suo avvocato valuterà se chiedere la revoca della custodia cautelare.

Il 22 novembre i genitori della giovane studentessa valdostana erano andati in caserma per denunciare una situazione "divenuta insostenibile". Gli inquirenti hanno ricostruito che la relazione tra i due - che abitano a qualche decina di chilometri di distanza - era cominciata l'estate del 2022, quando entrambi erano ancora minorenni. Un rapporto diventato presto un incubo per via del crescente desiderio di controllo da parte del ragazzo e di quelle che poi sono diventate vessazioni psicologiche, minacce e violenze. Pochi mesi dopo, a dicembre, i genitori avevano scoperto uno dei tanti messaggi di insulti ricevuti dalla figlia. Di qui la decisione della giovane di interrompere ogni tipo di rapporto con il ragazzo.

Una scelta che il diciottenne non ha voluto accettare, cominciando a inviarle messaggi minatori, per poi passare a pedinarla fin davanti a scuola, con appostamenti anche alla fermata dell'autobus. Quindi, la settimana scorsa, la frase considerata una minaccia di morte e la denuncia dei familiari.

Il pm Manlio D'Ambrosi ha quindi aperto un fascicolo per atti persecutori e ottenuto dal gip l'ordinanza di custodia cautelare, eseguita dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Aosta.



