Montagna, sarà riqualificata la strada del col Ranzola

Ammonta a tre milioni di euro l'investimento dell'amministrazione regionale previsto per la riqualificazione della strada del col Ranzola, che collega Brusson a Gressoney. "E' un investimento infrastrutturale - ha spiegato il presidente della Regione, Renzo Testolin - che va ad arricchire la nostra regione. La strada avrà una funzione plurima: servirà alcuni alpeggi di montagna, potrà essere utilizzata in caso di interruzione della viabilità ordinaria d'estate e andrà a costituire un interessante offerta turistica per gli appassionati di ciclismo". La strada potrà anche essere collegata con il col di Joux - dove sono previste opere per 800.000 euro proprio per favorire la fruibilità ciclabile - formando un anello. Inoltre, la regione ha destinato 100.000 euro per un 'cammino' tra Champdepraz e il Forte di Bard.



