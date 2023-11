Escursionista si smarrisce nella notte, portato in salvo

Senza luce frontale o altro sistema di illuminazione, aveva perso il sentiero ben oltre l'ora del tramonto e non riusciva a rientrare: un escursionista è stato rintracciato a Saint-Christophe e portato in salvo ieri sera dagli uomini del Soccorso alpino valdostano e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

L'intervento è scattato poco prima delle 20. L'escursionista è stato localizzato in una zona impervia, a 1.500 metri di quota. Le due squadre di soccorritori partite via terra lo hanno raggiunto e accompagnato in discesa. E' in buone condizioni fisiche e non ha avuto bisogno di intervento sanitario.

L'operazione si è conclusa intorno alle 22.30.



