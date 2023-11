Stalking, 60enne arrestato due volte in cinque giorni

Un sessantenne valdostano indagato per atti persecutori è stato arrestato due volte in cinque giorni dalla polizia di Stato. La prima volta, il 17 novembre scorso, in flagranza di reato di stalking: secondo gli inquirenti aveva infatti violato più volte il divieto di avvicinamento a una sua conoscente, continuando a perseguitarla.

L'arresto è quindi stato convalidato tre giorni dopo, lunedì 20, quando il gip gli ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Una misura che però - fa sapere la questura di Aosta - "non ha impedito all'arrestato di continuare nelle sue condotte, poste nuovamente in essere anche dal suo domicilio".

L'autorità giudiziaria, valutata la situazione, ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare il giorno stesso. Nel tardo pomeriggio di mercoledì l'uomo è quindi stato accompagnato presso la casa circondariale di Brissogne dagli agenti della squadra mobile di Aosta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA