Testolin, valutiamo mutui per il recupero delle seconde case

"I fondi di rotazione sono stati implementati quest'anno in assestamento di bilancio per circa 30 milioni e stiamo lavorando anche per fare una valutazione in merito all'opportunità e alla possibilità di rilanciare il recupero delle seconde case". Lo ha anticipato il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, durante l'illustrazione del bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 da parte della giunta regionale al Consiglio permanente degli enti locali.

"Sarebbe un discorso estremamente interessante anche per voi amministrazioni comunali - ha detto Testolin ai sindaci - che avete magari delle situazioni di centri storici, e non solo, da rivalorizzare. Stiamo facendo due conti per capire se siamo in grado di mettere in piedi la misura a brevissimo, però l'idea sarebbe questa, oltre a quella di garantire a chi viene a lavorare da fuori anche di poter avere un sostegno da quel punto di vista, e per le famiglie giovani di avvicinarsi".



