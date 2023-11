Indagine Italiaoggi, Aosta settima per qualità della vita

Considerata dal punto di vista statistico come una provincia, Aosta - e quindi l'intero territorio regionale - si posiziona al nono posto su 107 province esaminate nell'ambito dell'indagine sulla qualità della vita del 2023 realizzata da Italiaoggi e Ital communications, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma, giunta alla 25/a edizione. Nel 2022 Aosta era al 17/o posto.

In ambito di 'Affari e lavoro' Aosta si posiziona al 15/o posto (era al 28/o nel 2022). Si trova invece in 75/a posizione (era 76/a un anno fa) per quanto riguarda l'ambiente, 17/a in materia di reati e sicurezza (era 12/a), 16/a per sicurezza sociale (era 51/a), 14/a per istruzione e formazione (era 20/a), 40/a per popolazione (era 41/a), 24/a per il sistema salute (era 44/a), terza (stabile) nella classifica del tempo libero e quarta (era 23/a) in quella di reddito e ricchezza.

La classifica dell'indagine di Italiaoggi è guidata da Bolzano, Milano e Bologna e chiusa da Crotone, Caltanissetta e Messina.



