Cdm Zermatt-Cervinia, Regione Vda "sogno non si ferma qui"

"Siamo molto dispiaciuti per l'annullamento delle gare di Coppa del Mondo Matterhorn Cervino Speed Opening. È stato fatto un grandioso lavoro tecnico e organizzativo, riconosciuto da tutti, che purtroppo si è scontrato con le condizioni meteorologiche sfavorevoli. Questo sogno, questo progetto di collaborazione transfrontaliero, unico nel panorama della Coppa del Mondo, non si ferma qui. La Fis ne ha confermato la fiducia e da lunedì il comitato organizzatore si rimetterà al lavoro per un'altra edizione". E' quanto dichiarano, in una nota, il il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin e gli assessori Giulio Grosjacques e Luigi Bertschy in merito all'annullamento per vento della discesa libera femminile di Coppa del Mondo di sci in programma a Zermatt-Cervinia.



