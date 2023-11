Attese piogge forti, allerta per valanghe e frane in Alta Valle

Sul Nord-ovest della Valle d'Aosta è allerta 'arancione' (moderata) per valanghe e 'gialla' (ordinaria) per criticità idrogeologica: lo segnala per la giornata di domani il bollettino del Centro funzionale regionale. I comuni in criticità arancione sono Arvier, Bionaz, Courmayeur, Etroubles, La Salle, La Thuile, Morgex, Ollomont, Oyace, Pré-Saint-Didier, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valgrisenche.

"Gli eventi valanghivi - riporta il bollettino - di magnitudo maggiore (medie e grandi valanghe) saranno fenomeni in grado d'interagire con le aree antropizzate. Sono attesi diffusi eventi valanghivi di piccole dimensioni". Dopo i fiocchi caduti ieri anche a bassa quota, le temperature sono in deciso rialzo, con la quota neve tra oggi e domani attorno ai 2.800 metri.

Per oggi sul Nord-ovest della regione (la 'dorsale alpina'), il livello delle due allerte resta giallo. Nelle valli del Gran Paradiso, per entrambe le giornate, è stata dichiarata solo l'allerta valanghiva 'gialla'.

Sulla dorsale alpina "le precipitazioni sono previste in intensificazione a partire dalla serata di oggi, e nella notte; la parte maggiormente interessata è l'area ovest e nord ovest".

Le condizioni meteo possono innescare "frane superficiali, colate detritiche, cadute massi e fenomeni di esondazione nei rivi secondari". Sono inoltre previsti "nelle valli venti con raffiche forti, specie nel pomeriggio-sera odierno e dalla sera di domani. Piogge forti in intensificazione dal tardo pomeriggio-sera odierno, momento più intenso probabile dalla notte. Attenuazione dei fenomeni a partire dalla tarda sera di martedì".



