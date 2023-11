Savt industrie, Zeno Pucci proclamato nuovo segretario

E' Zeno Pucci, operaio della Cogne acciai speciali, il nuovo segretario del Savt industrie. Lo ha proclamato il 23/o congresso del sindacato di categoria.

La mozione finale approvata sottolinea "l'importanza del settore industriale in Valle d'Aosta, caratterizzato da aziende multinazionali che impiegano centinaia di persone". Viene espressa "preoccupazione per le difficoltà nei trasporti su gomma e rotaia che industrie hanno impattato negativamente l'industria locale". Inoltre "si invita la Regione Autonoma Valle d'Aosta e Vallée d'Aoste Structure a promuovere nuovi insediamenti industriali in aree dismesse" e "si osserva la necessità di maggiore attenzione alle aree industriali di Verrès, Hône e Pont-Saint-Martin".

La mozione propone poi "un nuovo modello di rappresentanza sindacale che coinvolga giovani lavoratori e studenti, enfatizzando l'importanza della sicurezza sul lavoro e la necessità di un dialogo tra diverse categorie e organizzazioni sindacali per affrontare congiuntamente le problematiche".

Infine "sottolinea l'importanza della difesa delle prerogative del Savt per preservare l'identità storica, culturale ed economica della regione".



