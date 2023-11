Cdm Zermatt-Cervinia, 50 operatori per garantire soccorsi

Sono circa gli 50 operatori impegnati nel garantire l'assistenza e il soccorso in occasione della Mattehorn Cervino Speed Opening (Coppa del Mondo di sci alpino) in programma sulle piste di Zermatt e Cervinia nei prossimi fine settimana. Sul posto sono operativi tecnici del Soccorso alpino valdostano, personale del Soccorso sanitario emergenza territoriale 118, guardia di finanza, polizia., Esercito, Pisteurs secouristes, volontari del soccorso, Croce rossa e Air Zermatt.

Sono presenti 9 postazioni di soccorso con personale misto e con medico dislocate in partenza, lungo il tracciato di gara e all'arrivo, coordinate dalla base operativa sul posto. Inoltre sono a disposizione due elicotteri (Protezione civile VdA e Air Zermatt) attivabili dalla base operativa in contatto con la centrale Unica del Soccorso. "L'organizzazione complessa dell'assistenza e del soccorso si avvale dei pisteurs secouristes, sempre operativi in pista - spiega il direttore del Soccorso alpino valdostano, Paolo Comune - e la predisposizione di squadre miste rendono l'intervento quanto più rapido ed efficace possibile". "L'esperienza maturata nel corso di altri eventi analoghi - has aggiunto Luca Cavoretto, direttore del 118 - ci permette di mettere in campo le risorse disponibili al fine di dare il massimo supporto possibile sia agli atleti sia a tutte le persone sul posto, senza interferire con la gestione ordinaria dell'emergenza-urgenza sul territorio valdostano".



