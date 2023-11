Cdm Zermatt-Cervinia, annullata seconda prova per maltempo

E' stata cancellata per una fortissima nevicata la seconda prova cronometrata in vista delle due discese di Cdm uomini tra Zermatt e Cervinia in programma sabato e domenica.

In precedenza per il forte vento in quota era stato deciso di anticipare di trenta minuti la prova oltre ad abbassare la quota di partenza portandola a quella della gara donne. La pista e' sul ghiaccio, ai piedi del cervini, sopra i 3.000 di altitudine dove i cambiamenti meteo sono spesso improvvisi e forti.

L'annullamento odierno aumenta cosi' le preoccupazioni meteo per le due gare. Domani e' prevista un'ultima prova.

