Nuovo direttore per casa circondariale di Brissogne

Entro il 20 novembre prenderà servizio nella Casa Circondariale di Brissogne (Aosta) la nuova direttrice: si tratta della dottoressa Velia Nobile Mattei che è stata nominata dal Governo Meloni. Lo ha annunciato il sottosegretario al Ministero della Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove (Fratelli d'Italia): "Il Governo Meloni realizza un traguardo epocale: mai più istituti penitenziari senza direttore per garantire sicurezza e legalità negli istituti e garantire le migliori condizioni di lavoro a uomini e donne della Polizia Penitenziaria".

Soddisfazione è stata espressa dal coordinatore di FdI in Valle d'Aosta. Alberto Zucchi: "Possiamo con orgoglio e come maggioranza di governo dire: promessa mantenuta anche ad Aosta.

Continuerò a lavorare per riportare sicurezza e legalità in carcere e per assicurare alla Polizia Penitenziaria le migliori condizioni di lavoro, intimamente convinto che difendere la Polizia Penitenziaria non solo significhi difendere la sicurezza dei nostri istituti, ma anche e indirettamente il miglior trattamento dei detenuti stessi".

