Il Grand Hotel Billia punta a promuovere il Billia Club

(ANSA) - SAINT-VINCENT, 06 NOV - Dal 17 novembre ci si potrà iscrivere al Billia Club, la nuova iniziativa per promuovere i servizi legati al Grand Hotel Billia di Saint-Vincent. ''L'idea è quella di radicare e avvicinare il territorio al Billia e ai suoi servizi - spiega Rodolfo Buat, amministratore unico de Casinò de la Vallée di cui il Grand Hotel Billia fa parte - e per questo abbiamo pensato al Billia Club. Una tessera annuale, che costerà 750 euro, e darà diritto a una serie di servizi, come l'ingresso alla Spa, alla piscina, alla palestra e poi ancora sconti sul pernottamento in albergo, al ristorante e al bar della struttura. Insomma, vogliamo fare vivere il nostro Hotel a 360 gradi''. L'obiettivo è quello di attrarre potenziali iscritti non solo dalla Valle d'Aosta, ma anche dalle località limitrofe come il Piemonte. ''Per noi è una nuova sfida - conclude Buat - e un'occasione per poter fare conoscere le bellezze di questa struttura di architettura Liberty''.



