Il social media manager di Taffo incontra i neo-maggiorenni

L'amministrazione comunale di Aosta ha organizzato un evento per salutare la 'maturità civica' dei circa 350 neo-maggiorenni residenti in città. Sarà Riccardo Pirrone l'ospite principale dell'appuntamento, in programma sabato 11 novembre alle 18.30 presso il teatro Giacosa. Ceo dell'agenzia creativa romana Kirweb, presidente dell'associazione nazionale Social media manager e responsabile della comunicazione 'digital' di organizzazioni no-profit, come Wwf e Save The Children, Pirrone è conosciuto soprattutto come social media manager della ditta di onoranze funebri Taffo, che ha contribuito a far diventare un fenomeno nazionale con post dissacranti all'insegna dell'umorismo nero.

"L'evento - fa sapere l'amministrazione comunale - si pone l'obiettivo di fornire ai neo-diciottenni un'occasione di riflessione sulle responsabilità e i diritti che accompagnano l'ingresso nella vita adulta, nonché di promuovere una cultura della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica dei giovani nella comunità cui appartengono".

Nell'ambito della serata, moderata dal podcaster e videomaker Luca Dodaro, verranno affrontati diversi aspetti legati all'uso dei social media, con un'attenzione particolare alle competenze professionali richieste oggi nel settore e ai modi in cui i giovani possono navigare con consapevolezza. Al termine tutti i neo-maggiorenni riceveranno una copia della Costituzione della Repubblica italiana e una dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.



