Manes, intollerabile aumentare le tasse ai frontalieri

"E' notizia di questi giorni che nella bozza della legge finanziaria è stato proposto un articolo che andrebbe a tassare i lavoratori frontalieri. L'articolo 50 graverà sui frontalieri per una cifra media a testa tra i 3.000 e i 4.000 euro l'anno. Tutto questo è intollerabile". Lo scrive in un post sui social il deputato valdostano Franco Manes (Minoranze linguistiche), aggiungendo: "La motivazione? Incentivare i professionisti della Sanità a rimanere su territorio italiano. Ma non è di certo prendendo dai lavoratori (frontalieri) per dare ad altri lavoratori (sanitari) che si risolverà il problema delle competenze in fuga. Come componente delle minoranze linguistiche, in maniera coordinata anche con altri Parlamentari, sto preparando un question-time in commissione al fine di avere dal Ministro competente chiarimenti e rassicurazioni".



