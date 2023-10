Testolin, il traforo del Monte Bianco una priorità

Le comunicazioni e i trasporti attraverso le Alpi: questi sono stati i temi cardine che il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ha posto al centro del dibattito della prima riunione del Comitato di cooperazione frontaliera italo-francese istituito dal Trattato del Quirinale, che si è svolta oggi a Torino, a Palazzo Carignano, ed è stata convocata e presieduta dal ministro degli esteri, Antonio Tajani, e dalla collega francese Catherine Colonna.

Secondo Testolin "il Trattato del Quirinale consolida scenari interessanti per lo sviluppo delle storiche relazioni socio-culturali della Valle d'Aosta con la Francia, in favore del bilinguismo costituzionale della nostra comunità e della collaborazione, nonché degli scambi, tra scuole e università valdostane e francesi" ma "al momento il tema delle comunicazioni e dei trasporti attraverso le Alpi determina la precedenza di attenzione".

Per questo, ha detto Testolin, "la recente questione Monte Bianco, collegata anche alle criticità del Frejus, ha confermato l'esigenza del coinvolgimento delle istituzioni territoriali frontaliere. Le commissioni intergovernative si devono concentrare sulle infrastrutture. Noi territori chiediamo che ci venga riconosciuta la dignità di essere parte attiva nelle scelte che hanno una ricaduta diretta sulle comunità transfrontaliere e questo abbiamo rappresentato oggi al tavolo del Comitato. Comunicazioni che contemplano anche il mondo dell'informazione televisiva e radiofonica e quindi l'opportunità di condivisione delle reti tra i territori. Anche questo uno degli argomenti 'à la une' per la Valle d'Aosta".





