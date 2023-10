Aosta, cinque milioni per abbattare i grattacieli

Via libera dalla giunta comunale di Aosta alla progettazione definitiva dei lavori di demolizione dei 'grattacieli' di via Capitano Chamonin e di via Elter, nel quartiere Cogne, con un quadro di spesa di 5,1 milioni di euro.

La delibera approvata è l'ultima fase progettuale a carico del Comune prima della procedura di appalto integrato. In quella fase le imprese offerenti redigeranno il progetto esecutivo, che verrà valutato in una gara con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Commenta l'assessore ai Lavori pubblici, Corrado Cometto: "È una 'pietra miliare' nel processo che condurrà alla demolizione dei grattacieli, interamente finanziato tramite l'avanzo di amministrazione dell'ente. L'iter, particolarmente complesso, ha visto l'intervento di vari soggetti, tra cui l'Arpa, al fine di garantire, durante le operazioni di demolizione e di smaltimento delle macerie, la massima garanzia di sicurezza per il quartiere e la città tutta". Nella struttura erano infatti state trovate tracce di amianto.

"Anche l'appalto sarà complesso, e i tempi - prevede Cometto - non saranno brevi: dapprima verrà completata la concertazione con la Sua regionale che effettuerà autonomamente l'appalto; dopodiché l'impresa aggiudicataria dovrà redigere il progetto esecutivo sulla base dell'offerta presentata, e, una volta approvato l'elaborato, si darà corso ai lavori che contiamo di poter avviare nel 2024".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA