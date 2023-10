Manifestazione pro Palestina ad Aosta

Anche ad Aosta sabato 28 ottobre ci sarà una manifestazione a favore della Palestina. L'appuntamento è in piazza Arco d'Augusto alle 16, nelle stesse ore in cui a Roma si terrà un corteo nazionale.

"Vogliamo far sentire la voce del popolo palestinese che rivendica, in Italia ed in tutto il mondo il diritto all'esistenza, alla libertà, alla dignità umana. Un diritto soffocato da più di 75 anni di occupazione", scrivono in una nota i Giovani palestinesi d'Italia e Bds Valle d'Aosta - Boicottaggio disinvestimenti sanzioni contro Israele. "I palestinesi - proseguono - hanno visto la loro terra costantemente divorata dagli insediamenti e piagata dalla violenza, la loro economia soffocata, la loro gente sfollata e le loro case demolite, come ha denunciato il segretario generale dell'Onu".

Si tratta, si legge nella nota, di "un problema dimenticato dalla comunità internazionale. E riportato violentemente all'attenzione generale da un intervento spietato ed efferato.

Condotto secondo i metodi che Israele pratica - e continua a praticare - da decenni nei confronti dei palestinesi. Come denuncia Amnesty international: 'Vi sono prove schiaccianti di crimini di guerra a Gaza'.

Dall'uso del fosforo bianco al non rispetto dell'evacuazione dei civili durante bombardamenti a tappeto, lasciando la popolazione della Striscia di Gaza senza cibo, acqua, elettricità, impedendo l'entrata nel territorio di aiuti umanitari e chiudendo le frontiere. Colpendo senza fare alcuna distinzione ospedali, scuole, abitazioni, luoghi sacri a ogni culto nonostante la legge internazionale lo vieti. Una situazione che si classifica ormai come genocidio".



