Asva, ora un concorso per gli uffici stampa pubblici

"A oltre due anni e mezzo dall'approvazione della legge regionale, finalmente si riesce a concludere un lungo iter che ha richiesto più tempo del previsto. Quella degli uffici stampa della Pubblica amministrazione è una situazione che aveva necessità di essere normata. L'auspicio ora è che si avvii al più presto il concorso". E' quanto dichiarano, in una nota, il presidente dell'Asva, Alessandro Mano, e il delegato del direttivo per gli uffici stampa, Luca Ventrice, commentando la firma della bozza del contratto per gli uffici stampa pubblici in Valle d'Aosta.

"Il contratto firmato - si legge - ha recepito la quasi totalità delle osservazioni tecniche avanzate dall'Asva. Consentirà, dopo il superamento del contratto Fieg-Fnsi che non può più essere applicato nella Pubblica amministrazione, di inquadrare in maniera corretta i giornalisti, recependo la deontologia professionale e riconoscendo loro un inquadramento e delle indennità specifiche".

In attesa della firma definitiva attesa entro una quindicina di giorni, l'Asva "auspica che sia al più presto bandito un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale giornalistico da impiegare negli uffici stampa del comparto unico regionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA