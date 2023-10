Fratelli d'Italia, necessario uno studio sul futuro dell'ospedale

"Prima che partano gli effettivi lavori strutturali dell'ospedale Parini e che pertanto veramente sia troppo tardi, è necessario compiere uno studio comparativo irrinunciabile di fronte ai mutati scenari derivanti dal Covid e dalle diverse azioni in tal senso compiute da praticamente tutte le regioni d'Italia che hanno optato, nessuna esclusa in presenza di spazi usufruibili, per la costruzione di un nuovo ospedale". Lo ha detto il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Valle d'Aosta, Alberto Zucchi, durante il suo intervento all'evento per celebrare il primo anno di governo a guida Meloni.

"Eseguire cocciutamente un'opera simile i cui tempi di esecuzione sono tutt'ora incerti dopo 30 anni dai primi dibattiti sul tema- ha aggiunto - non solo la dice lunga sull'incapacità della classe politica che ha governato la nostra regione ma sarebbe da irresponsabili su un tema così importante per la nostra comunità".

Zucchi ha anche rimarcato "rimarcare l'irriversibile positiva strada intrapresa in tutta Italia con l'unita del centrodestra per costituire anche in Valle d'Aosta un'alternativa credibile e vincente che interrompa 50 anni di potere praticamente ininterrotto dei partiti locali e dei suoi satelliti a sfondo personale". Infine ha fatto un richiamo "al rispetto dell'annuncio fatto dalle stesse forze di maggioranza regionale di varare entro la fine dell'anno una nuova legge elettorale che conferisca dignità e valore al voto dei cittadini, impedendo i vergognosi cambi di Giunta nel corso di legislatura, così come avvenuto negli ultimi anni".



