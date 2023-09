Dimissioni nella Lega Vda, Fdi "centrodestra si rafforza"

"L'uscita di questi tre consiglieri, e vedremo presto chi ancora lì seguirà, non indebolisce affatto ed anzi rafforza il progetto del centrodestra in Valle d'Aosta perché, aldilà della diminuzione dei numeri attuali di un gruppo in questo consiglio frutto delle elezioni del passato e la cui legislatura volge al termine, ha permesso di fare chiarezza per il futuro". Lo sostiene Alberto Zucchi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, in un post su Facebook.

"Non è tanto la questione della legge elettorale presa a pretesto per giustificare lo strappo - spiega - quanto la visione politica di un centrodestra unito anche in Valle d'Aosta ad essere fondamentale per chi ritiene che solo così, come del resto in tutta Italia, si possa creare un cambiamento radicale dopo un dominio incontrastato dei Partiti locali e i loro cespugli che da sempre hanno usato la tattica del 'divide et impera' grazie a consapevoli od inconsapevoli gregari. Era a tutti evidente che nel gruppo leghista in consiglio era presente un'anima che non aveva nessun piacere, salvo i voti necessari a farsi eleggere, a rappresentare un centrodestra così come noi lo intendiamo con orgoglio e che preferiva colloquiare con le forze da cui loro provenivano, addirittura con l'aggiunta di rigurgiti secessionisti/ indipendentisti". "L'esplicito riferimento - conclude - a voler rappresentare adesso un'area che non fa riferimento alcuno al governo nazionale, al centrodestra, all'Italia, lo dimostra. Perché sul valore dell'autonomia e della necessità della sua difesa siamo ovviamente tutti d'accordo ma non su come i Partiti che ad essa si riconducono l'hanno cavalcata e gestita e per cui non hanno i diritti d'autore. Con tutto il rispetto per le loro idee, quindi, vadano più che nell'area a cui si ispirano insieme a quelli che l'autonomia l'hanno usata pro domo loro in tutti questi anni, molto spesso rappresentanti solo di loro stessi".



