Centrodestra valdostano cerca l'unità, il 31 maggio a Roma

Per trovare un'unità politica, spesso messa in discussione negli ultimi mesi, i vertici del centrodestra valdostano sono stati convocati a Roma dalle rispettive segreterie nazionali. La riunione congiunta si svolgerà il 31 maggio. Saranno presenti Alberto Zucchi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Alice Boldi, segretario politico della Lega Vda, e Emily Rini, coordinatrice regionale di Forza Italia. Al centro della discussione, oltre alla linea politica, ci sarà anche la proposta di legge elettorale, che è stata depositata solo dalla Lega e non firmata dagli altri due partiti.