Noi moderati, Navarra confermato segretario in Valle d'Aosta

Il congresso di 'Noi moderati' - compagine dell'area di centro destra - ha confermato l'avvocato Orlando Navarra quale segretario regionale del partito in Valle d'Aosta. Navarra pertanto parteciperà alla riunione del centrodestra valdostano - indetta dai vertici nazionali dell'intero centrodestra - che si svolgerà il 31 maggio a Roma "per trovare un'intesa politica di ampio respiro". "La legge elettorale valdostana - si legge in una nota - non può infatti diventare terreno di scontro nel centrodestra mettendo in discussione i principi ed i valori che accomunano le tre forze politiche di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega alle quali si aggiunge la quarta componente di Noi moderati.