Valanga val di Rhemes, 'Sandro stava per coronare il suo sogno'

"Per lui sarebbe stata la conclusione di un percorso, stava per coronare il sogno di diventare guida alpina". Giuseppe Cuc, presidente dell'Associazione valdostana maestri di sci, ricorda Sandro Dublanc, una delle tre aspiranti guide alpine morte sotto la valanga staccatasi ieri in val di Rhemes, sotto la punta Goletta. Dublanc, che avrebbe compiuto 44 anni il prossimo 7 luglio, era maestro di snowboard dal 2008 e dal 2012 al 2019 era stato direttore della Scuola di sci di Champorcher, in bassa Valle d'Aosta. "Poi - ricorda Cuc - nel 2019 comunicò che non poteva più svolgere questo compito, perché aveva deciso di iscriversi al corso per diventare guida alpina. Era innamorato della montagna. Diventato aspirante guida, avrebbe dovuto completare gli ultimi 16 giorni di corso per ottenere il titolo di guida alpina a tutti gli effetti".

Dublanc, prosegue Cuc, "era una bella persona, non si arrabbiava mai. Riservato e gentile, era sempre attento al bisogno dei suoi maestri". In un post su facebook la scuola di sci di Champorcher ricorda così il suo ex direttore: "Il tuo mezzo sorriso resterà per sempre nei nostri cuori. La tua sciata, le tue pellate di allenamento, i tuoi panini consumati con lentezza e gratitudine, la tua figura ai tapis a spiegare fino allo stremo la tecnica dello snowboard, rimarranno per sempre tracce indelebili nei nostri ricordi. Le piste avranno un brillante in più da illuminare al passaggio di luce, tu e la tua passione nata con calma per la montagna in tutta la sua espressione".