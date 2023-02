(ANSA) - AOSTA, 25 FEB - Il giorno dopo la mancata elezione del nuovo presidente della Regione prende quota l'ipotesi di un governo di scopo. L'altra opzione in campo, il ritorno in aula già la prossima settimana per tentare nuovamente di affidare a Renzo Testolin la guida dell'esecutivo, pare più difficile da percorrere.

L'accordo per una nuova maggioranza regionale è da trovare entro le prossime quattro settimane, pena l'indizione di nuove elezioni. Nell'eventualità di un governo di scopo guidato dall'attuale presidente della Regione facente funzione, Luigi Bertschy, si dovrebbe trovare un accordo tra i gruppi disponibili a varare una nuova legge elettorale e a occuparsi dei provvedimenti più urgenti, prima del ritorno alle urne.

Al termine del voto a scrutinio segreto, nella serata di venerdì, Testolin avrebbe dovuto ottenere sulla carta 19 voti su 35, ma si è fermato a quota 17. Vi sono state una scheda nulla, 13 bianche, un voto a Roberto Rosaire (Uv), uno ad Augusto Rollandin (Pla) e due a Paolo Cretier (Fp-Pd). (ANSA).