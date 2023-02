Rete civica, un'operazione spericolata e un risultato disastroso

(ANSA) - AOSTA, 25 FEB - "Neanche 18 voti per il candidato Testolin. La nuova maggioranza si è schiantata alla prima votazione. Era una operazione spericolata perché condotta senza una analisi seria delle cause, senza aver risolto nessuna delle contraddizioni interne e soprattutto senza un programma che non fosse la mera gestione dell'esistente". Così Rete civica commenta in una nota la mancata elezione di Renzo Testolin a presidente della Regione.

"Due anni - prosegue Rete civica - di critiche alla giunta Lavevaz da parte dei colonnelli, due anni di ammiccamenti alla Lega, due anni di accondiscendenza silenziosa e opportunista dei cinque Fp-Pd. Due anni di giochi spericolati ma, alla fine, i conti non sono tornati".

"La proposta era scadente" e "politicamente era un ribaltamento delle posizioni portate avanti nel 2020 dall'Union valdôtaine", mettendo "Erik Lavevaz fuori dalla giunta e dentro Marco Carrel del gruppo di Augusto Rollandin".

"La Valle d'Aosta, dopo due anni di pandemia e anche grazie alla sollecitazione e alle risorse del Pnrr, si trova ora in un momento favorevole per un rilancio" ma "questa perenne instabilità e questo scollamento dalla realtà e dalla vita delle cittadine e dei cittadini, sono un gran male per la comunità valdostana".

Secondo Rete civica "non si uscirà dal marasma se non si cambierà il sistema elettorale e se non si darà la possibilità agli elettori di decidere direttamente il presidente della Regione e la maggioranza vincolati ad un programma chiaro. Ora più che mai questa è la priorità". (ANSA).