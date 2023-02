Regione Valle d'Aosta, salta elezione nuovo presidente

Salta l'elezione del nuovo presidente della Regione Valle d'Aosta. Il candidato della maggioranza autonomista-progressista Renzo Testolin ha ottenuto solo 17 voti su 35. La votazione è arrivata al termine di un lungo dibattito in cui è stato illustrato il programma della maggioranza che, dopo le dimissioni del presidente Erik Lavevaz, era stata allargata anche al movimento Pour l'Autonomie e, sulla carta, doveva poter contare su 19 voti. Al termine della votazione ci sono state anche 13 schede bianche, una scheda nulla, un voto per Rosaire, un voto per Rollandin, due voti per Cretier.