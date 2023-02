Vda aperta, confermata inadeguatezza autonomisti e Pd

"Avevamo detto che il governo Testolin non era la migliore soluzione ai problemi valdostani.

La sua autodistruzione ha confermato tutta l'inadeguatezza del gruppo di potere autonomisti e Pd, oltre che la meschinità di una classe politica che dietro il voto segreto lavora solo per il proprio interesse personale". Così in una nota Vda aperta, sigla che rappresenta Area democratica, Adu Vda e M5s.

"La crisi - prosegue - non aspetta. Vda aperta chiede di sfruttare questi ultimi giorni di pieni poteri del Consiglio regionale, non c'è bisogno di un pasticciato governo di unità regionale, per votare alcuni provvedimenti non più rinviabili, ad esempio: la legge sui Vigili del fuoco e Corpo forestale, il Piano triennale contro la violenza sulle donne, un provvedimento di blocco degli sfratti e la legge contro l'omobitransfobia.

Oltre a una nuova legge elettorale che preveda il superamento della preferenza unica e la rappresentanza di genere anche in giunta. E poi, finalmente, si torni al voto".