I 19 consiglieri ci riprovano, nuovo tentativo con Testolin

Tornare in Consiglio Valle già la prossima settimana, ripronendo all'aula la stessa giunta guidata da Renzo Testolin, che nel voto di venerdì sera a scrutinio segreto ha ottenuto solo 17 voti su 35. E' la volontà espressa dai 19 consiglieri dell'area autonomista progressista, compresi i due di Pour l'autonomie, al termine di una riunione di un'ora e mezza che si è svolta nel pomeriggio ad Aosta. Gli eletti hanno manifestato fiducia nei confronti della "bontà" del progetto a 19.

La decisione di tentare nuovamente l'elezione di Renzo Testolin alla carica di presidente e della sua nuova giunta dovrà essere vagliata dai singoli movimenti: nel caso non ci fossero ostacoli, l'obiettivo è convocare il Consiglio regionale al più presto.

"A distanza di 24 ore di quanto successo era indispensabile incontrarci per guardarci in faccia e valutare il percorso futuro", dichiara il presidente della Regione, Luigi Berrtschy, al termine dell'incontro.

"Nel corso della discussione, si è preso atto del voto di ieri in Consiglio Valle e della gravità dei voti mancanti nella coalizione, riscontrando, dopo un esame approfondito della situazione, unitarietà di intenti riguardo al futuro del progetto politico, in attesa di riferirne ai rispettivi movimenti. Vi è stata la conferma della bontà della scelta dell'alleanza e del programma prospettato". Lo si legge in una nota congiunta dei gruppi consiliari Union Valdôtaine, Federalisti Progressisti - Partito Democratico, Alliance Valdôtaine - Vda Unie, Pour l'Autonomie, Stella Alpina.