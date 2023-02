Renaissance, si assiste solo a giochi di potere

"L'impressione è che si sia assistendo unicamente a giochi di potere: peccato che si consumino sulla pelle dei cittadini e della Regione". Lo dichiara Giovanni Girardini, presidente di Renaissance, in merito alla situazione politica in Regione "con il mantenimento in una situazione di stallo assoluto, senza un Governo e con tentativi di composizione che non fanno che confermare la assoluta assenza di solidi valori politici di coerenza, trasparenza e servizio pubblico".

"Rasenta la presa in giro - aggiunge Girardini - il frequente richiamo, a turno da parte di molti Consiglieri regionali e esponenti politici, della necessità di fare una legge elettorale che consenta una governabilità seria, e come questi intenti restino sistematicamente specchietti per allodole, una vera e propria presa in giro dei cittadini. La presenza di franchi tiratori è di per sé la negazione di alcuni dei principi fondamentali che dovrebbero essere alla base dell'agire politico a ogni livello, ossia la trasparenza e la coerenza".