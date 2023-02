Marguerettaz, l'accordo con la destra non è un'alternativa

"Per l'Union valdotaine non esistono altri piani se non questo" della maggioranza a 19 consiglieri con la giunta guidata da Renzo Testolin. "Non esistono piani alternativi con accordi con la destra. Ormai i nostri organi si sono rappresentati e noi siamo in questa direzione". Così Aurelio Marguerettaz, capogruppo dell'Uv, al termine della riunione dei 19 eletti. Gli fa eco Albert Chatrian, capogruppo di Alliance valdotain -Vda Unie: "Sul piano politico è l'unico progetto che c'è, non ce ne sono altri".