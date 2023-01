L. elettorale: comitato, ognuno dei 35 dovrà fare scelta chiara

(ANSA) - AOSTA, 07 GEN - "Ognuno dei 35 consiglieri può e deve fare una scelta chiara senza nascondersi dietro ordini di scuderia e, al di là del fatto se si condividano o meno i contenuti di una riforma, deve dire se ritiene opportuno che ci sia una preventiva consultazione popolare oppure no". Così, in una nota, il Comitato per la riforma elettorale (Cre) in vista dell'adunanza del Consiglio regionale dell'11 e 12 gennaio, quando l'assemblea sarà chiamata a deliberare sullo svolgimento del referendum consultivo di iniziativa popolare.

"Chi voterà contro - prosegue il Cre - o si asterrà dovrà, per coerenza, presentare immediatamente una proposta di legge di modifica costituzionale per cancellare l'istituto del referendum consultivo previsto dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, ma finora mai applicato".

Il comitato indica poi all'Aula - "a titolo esemplificativo e in quanto promotori della iniziativa referendaria" - i quesiti, che "ovviamente" l'assemblea potrà "modificare, ridurre o integrare": "Siete voi favorevoli all'approvazione da parte del Consiglio regionale di una legge di riforma del sistema elettorale regionale che recepisca il principio della elezione diretta della maggioranza e del presidente della Regione?"; "Siete voi favorevoli alla approvazione da parte del Consiglio regionale di una legge di riforma del sistema elettorale regionale che preveda un premio di maggioranza per la lista o la coalizione vincente?"; "Siete voi favorevoli alla approvazione da parte del Consiglio regionale di una legge di riforma del sistema elettorale regionale che preveda la possibilità di un voto di preferenza per entrambi i generi?". (ANSA).