Caro bollette, Cva annuncia proroga sconto 40% per tutto il 2023

Cva Energie ha annunciato ai propri clienti la proroga dello sconto del 40% sulla componente energia per tutto l'anno 2023. "A causa delle condizioni di eccezionale gravità della situazione geopolitica attuale, il Pun", il Prezzo unico nazionale usato come riferimento per l'acquisto all'ingrosso dell'energia definito, "ha subito un significativo aumento, raggiungendo i nuovi massimi storici", ricorda Cva.

"Di conseguenza, nell'ottica di massima attenzione nei confronti dei propri clienti e di evitare che tali eccezionali aumenti gravino sulle bollette di famiglie e imprese, Cva Energie vuole proseguire nel suo impegno concreto" per assicurare un "significativo risparmio in bolletta". Senza questa decisione, gli sconti sarebbero terminati a fine anno e dal primo gennaio 2023 sarebbero scattati gli aumenti.