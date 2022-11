Caro bollette: Pcp, sollecitare sconti Cva è servito

"L'azione condotta da Pcp è servita, anche se la maggioranza, dopo aver ripetutamente criticato nelle settimane scorse le nostre proposte, per bocca del capogruppo UV si è subito intestata il merito dell'operazione. Rimane ora da valutare l'ampiezza ed i termini esatti dell'operazione che Cva sta facendo". Così in una nota il gruppo Pcp commenta l'annuncio da parte di Cva della proroga degli sconti in bolletta del 40% per la componente energia a tutto il 2023.

"Giovedì 3 novembre - ricostruisce il gruppo - l'astensione di 32 consiglieri (sui 34 presenti) ha impedito l'approvazione della mozione di Pcp che impegnava la giunta ad interloquire con Cva per confermare ed ampliare gli sconti praticati nel 2022 a circa 60.000 utenze e che erano in scadenza.

La mozione ha comunque smosso le acque e venerdì 11 novembre i vertici Cva sono intervenuti in quarta commissione per illustrare la situazione e rispondere alle domande dei consiglieri già emerse durante il precedente dibattito in aula.

Durante l'audizione si è appreso che la società stava valutando la possibilità di una conferma degli sconti e le consigliere di Pcp hanno nuovamente proposto un ampliamento degli stessi".

Giovedì 17 novembre "le consigliere hanno depositato una nuova interpellanza con l'obiettivo di ricevere dalla giunta nel prossimo Consiglio una esposizione organica della nuova situazione circa gli sconti. In giornata si è poi appreso che Cva ha iniziato a inviare ai vari clienti comunicazioni circa gli sconti che saranno previsti anche per il 2023, al momento senza incrementi".