Si rompe corda sul Cervino, in salvo due alpinisti bloccati

Si trovavano lungo la via normale italiana al Cervino ma a causa della rottura di una corda sono rimasti bloccati a oltre 3.500 metri di quota. Due alpinisti hanno trascorso la notte all'addiaccio al Colle del Leone (3.581 metri) e sono stati recuperati alle prime luci dell'alba dal Soccorso alpino valdostano in elicottero. I tecnici sono intervenuti dopo che gli alpinisti avevano dato l'allarme verso le 21 di mercoledì, quando a causa del buio l'elisoccorso non poteva più intervenire.