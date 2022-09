Non rientra da escursione a Col Loson, biker salvato nella notte

Non era rientrato da un'escursione al Col du Loson (3.299 metri), dal versante della Valsavarenche, e così sono scattate le ricerche via terra. L'uomo, un cittadino francese uscito in mountain bike, è stato individuato verso le 4 del mattino. Era infreddolito ma in grado di camminare e scendere, accompagnato, verso valle. Si trovava alla base della via ferrata che porta al rifugio Chabod.

A dare l'allarme per il mancato rientro era stata sua moglie, verso le 22 di mercoledì. Le operazioni sono state condotte da Soccorso alpino valdostano, Soccorso alpino della Guardia di finanza e Corpo valdostano dei vigili del fuoco.