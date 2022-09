Caro energia: Bertschy, pronti 12 mln per imprese e famiglie

"Sono stati incontri utili e costruttivi. L'obiettivo era di aprire un tavolo di lavoro per ascoltare tutti i settori produttivi - dall'agricoltura al turismo e all'industria - e per consentire loro di ascoltare noi. I riflessi sono diversi su ciascun settore e quindi prima di proporre delle misure era opportuno creare le condizioni che portino al sostegno del sistema. Abbiamo presentato i provvedimenti che breve porteremo in Giunta, ovvero gli 8 milioni per gli investimenti e i 4 milioni per le famiglie, tutti a fondo perduto, e di iniziare una riflessione suoi provvedimenti futuri, in particolare sulla transizione energetica". Lo ha detto l'assessore regionale Luigi Bertschy al termine degli incontri con le associazioni di categoria sul 'caro energia'. "Per quanto riguarda i consumi - ha concluso - restiamo in attesa di quello che avverrà a livello europeo. Il tavolo tornerà a riunirsi a fine mese".