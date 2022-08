Elezioni: Azione, con Vesan-Manes per una svolta in Vda

"L'aver aderito alla lista Vallée d'Aoste è al tempo stesso un'opportunità e una responsabilità, che, come tali, abbiamo condiviso con chi ha accettato di costruire un progetto di alleanze in cui prevalesse il comune sentire sulla necessità di condurre la rappresentanza della nostra comunità a livello politico nazionale nell'arco di quelle forze che vedono nell'Europa una risorsa e non un limite e nei confini nazionali dei ponti culturali ed economici e non dei muri". E' quanto si legge in una nota di Azione Valle d'Aosta nella quale si annuncia il sostegno ai candidati Patrik Vesan e Franco Manes alle prossime elezioni del 25 settembre.

"Fin dal primo giorno della nostra costituzione - si legge ancora - siamo impegnati per favorire la costruzione di una alleanza democratica, progressista e liberale, rivolta a disegnare le dinamiche dell'Autonomia del futuro. In quest'ottica sono da ricercare le motivazioni e gli ideali che ci vedono uniti alle forze politiche costitutive della lista Vallée d'Aoste. Una scelta chiara quindi, che se da un punto di vista tecnico si riconduce con realismo e coerenza alla normativa ad hoc con cui il sistema elettorale nazionale si applica nella nostra regione, da un punto di vista politico auspichiamo possa rappresentare un punto di svolta capace di traguardare alla scadenza del 25 settembre, per porre le basi verso l'apertura di un dibattito serio e concreto rivolto al recupero di quelle competenze proprie del 'saper essere' e 'saper fare' a cui la politica in generale non può più abdicare e che sono i punti fondanti della missione che il Terzo Polo si è dato per il rilancio del Paese".