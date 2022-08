Elezioni, Manes si autosospende da presidenza degli enti locali

Franco Manes si è 'autosospeso' dalla carica di presidente del Cpel e del Celva almeno per il prossimo mese. Lo ha annunciato in apertura dei lavori dell'assemblea dei rappresentanti degli enti locali. La motivazione è la sua candidatura alla Camera dei deputati alle elezioni politiche del 25 settembre prossimo per la lista Vallée d'Aoste.

Manes, almeno per le prossime quattro settimane, quindi non parteciperà più alle attività del Cpel e del Celva, organismi che saranno temporaneamente presieduti dalla vicepresidente, Loredana Petey, sindaca di Aymavilles.