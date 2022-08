Elezioni: Union valdotaine, in lizza Marguerettaz e Manes

L'ex assessore e oggi consigliere regionale Aurelio Marguerettaz e il presidente del Consorzio degli enti locali valdostani, Franco Manes: sono i due politici dell'Union valdotaine in pole per la candidatura alle prossime elezioni politiche del 25 settembre.

Il Comité federal del Leone Rampante - che si è riunito anche oggi - sta vagliando entrambe le candidature che saranno poi portate sul tavolo con gli alleati. Per l'altro posto a disposizione in una coalizione autonomista (l'accordo con i progressisti non è ancora stato raggiunto) si fa largo il nome dell'ex presidente della Regione Robert Louvin. Resta da definire chi sarà candidato al Senato e chi alla Camera.