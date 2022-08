Elezioni: Pd-Azione, è ora di fare scelta di campo

"Non ci sono vie di mezzo, è l'ora di fare una scelta di campo". Lo sottolineano il Partito Democratico e Azione/+Europa in vista delle prossime elezioni del 25 settembre e all'indomani dell'accordo siglato da Letta e Calenda. "Siamo convinti che anche in Valle d'Aosta questo accordo potrà dare importanti frutti . si legge in una nota congiunta - e possa essere di impulso a tutte le forze convintamente europeiste, riformiste, popolari e autonomiste per creare il più ampio fronte possibile nel contrasto all'avanzata di una destra che ha in Orban e Putin i suoi modelli ideali".