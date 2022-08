Elezioni: in Vda Sinistra e M5S corrono insieme

Area Democratica Gauche Autonomiste, Adu Vda/Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle Valle d'Aosta correranno assieme alle prossime elezioni politiche, proponendo "due candidature che siano innanzitutto dimostrazione di coerenza e coraggio nell'azione politica". E' quanto si legge in una nota nella quale si ribadisce l'importanza "dei contenuti del programma che i candidati si impegnano a sostenere: fuori dal quadro di una proposta generale che affronti la crisi ambientale, sono insufficienti gli appelli generici all'Autonomia e all'antifascismo". "I cambiamenti climatici, la siccità, il consumo del suolo, la gestione rifiuti - si legge - richiedono risposte nazionali, europee e di scala mondiale. Per affrontare seriamente la questione sociale occorrono politiche del lavoro, sociali e sanitarie coordinate: un salario minimo degno e il contrasto al precariato per garantire più opportunità di lavoro ai giovani oltre che una seria lotta al patriarcato che pervade la vita pubblica e privata di tutte e tutti noi, attraverso il contrasto a ogni discriminazione e violenza di genere".

Le tre forze politiche ribadiscono infine che "il programma e le candidature devono essere dichiaratamente antifascisti e evitare qualsiasi possibilità di manomissione dell'impianto costituzionale, non solo rispetto alla nostra Regione, ma anche per il resto della Repubblica".