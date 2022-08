Incidenti stradali: centauro morto ha perso controllo moto

Per cause da accertare ha perso il controllo della sua moto e ha invaso l'altra corsia, finendo contro l'automobile che proveniva dalla direzione opposta: è morto così, in base a una prima ricostruzione dei carabinieri, Enzo Birardi, di 54 anni, di Saint-Vincent, il centauro vittima di un incidente stradale lunedì sera lungo la strada statale 26, all'interno di una delle due gallerie di Chatillon. Il sinistro è avvenuto intorno alle 20.30. L'impatto è stato frontale: la moto ha centrato il cofano dell'auto, sfondandolo, e il centauro è stato sbalzato a terra. I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma non c'è stato più nulla da fare. Emotivamente provato ma senza ferite preoccupanti, il conducente dell'auto, un trentenne valdostano, è stato portato in pronto soccorso per accertamenti. Le indagini sull'accaduto sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. A seguito dell'incidente, per consentire i soccorsi e i rilievi del caso, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

La procura di Aosta, una volta ricevuti gli atti dei carabinieri, aprirà un fascicolo per gli approfondimenti del caso sull'incidente. Allo stato attuale gli inquirenti non paiono intenzionati a disporre l'autopsia sul corpo della vittima.

Birardi si occupava come elettricista delle manutenzioni al Casinò di Saint-Vincent. Lascia due figli di 25 e 22 anni, la madre e la compagna.